ABD’den İncirlik’e 100 kişilik sahra hastanesi

61/2 Görev Gücü´ndeki deniz piyadeleri ile 39'uncu Hava Üssü Kanada'nda görevli Havacı askerler, hastaneyi bugün başlayarak bir hafta içerisinde kuracak ve hastanenin kurulması tamamlandığında, tesisi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı´na devredecek. Devredilmesiyle beraber hastane, yıkıcı depremden etkilenen depremzedelere kritik ve acil sağlık hizmetlerini devam ettirmeleri konusunda imkan sağlayacak Türk sağlık profesyonellerine daha fazla imkan sağlayacak.