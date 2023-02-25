ABD'den İncirlik'e 100 kişilik sahra hastanesi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananların sağlık ihtiyacı için 100 yataklı, iki ameliyat odası bulunan sahra hastanesini Türkiye'ye getirdi. İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na getirilen hastane, depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği bir noktada kurulacak.
Türkiye'nin 3 bölgesinde yer alan 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açmasından sonra uluslararası yardımlar Türkiye'ye ulaşmaya devam ediyor.
ABD ordusu, 100 yataklı, acil servisli ve 2 ameliyat odalı sahra hastanesini, İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na ulaştırdı. Sahra hastanesi, Hatay'da Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği bir noktada kurulacak.
61/2 Görev Gücü´ndeki deniz piyadeleri ile 39'uncu Hava Üssü Kanada'nda görevli Havacı askerler, hastaneyi bugün başlayarak bir hafta içerisinde kuracak ve hastanenin kurulması tamamlandığında, tesisi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı´na devredecek. Devredilmesiyle beraber hastane, yıkıcı depremden etkilenen depremzedelere kritik ve acil sağlık hizmetlerini devam ettirmeleri konusunda imkan sağlayacak Türk sağlık profesyonellerine daha fazla imkan sağlayacak.
61/2 Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral Andrew Priddy, "Türk Hükümeti, depremden etkilenen bölgede yeniden inşa faaliyetlerini yürütürken, hükümetin kritik öneme sahip tıbbi imkanların sağlanması konusunda bulunduğu destek talebine yanıt veriyoruz. Deprem sonrası yıkımın sıkıntılarını yaşayan Türk müttefiklerimize ve dostlarımıza yardım etme konusunda ekibimizin ortaya koyduğu profesyonellikle gurur duyuyorum" diye konuştu.
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