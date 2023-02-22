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Enkazdan alıp çadırlarına astılar! Depremzede ailenin bayrak hassasiyeti herkesi duygulandırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Enkazdan alıp çadırlarına astılar! Depremzede ailenin bayrak hassasiyeti herkesi duygulandırdı

Türkiye 6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterirken asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası evleri yıkılan aile, ay yıldızlı Türk bayrağını enkazdan alıp çadırlarına astı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası iki katlı evleri yıkılan aile, ev önünde kurdukları çadırda bayrağı dalgalandırıyor.

Fatma Elbaş adında bir depremzede, daha önce evlerinde dalgalanan bayrağı enkazdan alıp çadırlarına astıklarını ifade etti.

Elbaş, "Çok kötü bir deprem yaşadık. Çok akrabamız, komşularımız öldü." dedi.

Depremzede Fatma Elbaş, "Çok şükür bize bir şey olmadı. Ama evimizde asılı bayrağımızı enkaz içinde görünce alıp çadıra astık. O bizim şanımız, şerefimiz o yüzden getirdik. Şehitlerimizin kanı burada" ifadelerini kullandı.

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