Enkazdan alıp çadırlarına astılar! Depremzede ailenin bayrak hassasiyeti herkesi duygulandırdı

Depremzede Fatma Elbaş, "Çok şükür bize bir şey olmadı. Ama evimizde asılı bayrağımızı enkaz içinde görünce alıp çadıra astık. O bizim şanımız, şerefimiz o yüzden getirdik. Şehitlerimizin kanı burada" ifadelerini kullandı.

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