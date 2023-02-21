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Siyam ikizleri, Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara’ya getirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2023
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Siyam ikizleri, Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara’ya getirildi

Deprem yaşayan Hatay ve Kahramanmaraş’ta incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüşte Cumhurbaşkanlığı uçağına siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu’nun da alınması talimatını verdi.

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