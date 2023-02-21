Okunacak dua ve zikirler neler? Şaban ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? Fatiha, Ayetel Kürsi, Ali İmran... Diyanet Şaban ayı ibadetleri

Peygamber Efendimiz (sav) tarafından benim ayım olarak nitelendirilen ve müjdelenen Şaban ayı 21 Şubat itibarıyla başlayacak. İslam alemi için büyük ehemmiyeti olan mübarek üç aylarda Müminler zamanlarını dua ve ibadetle geçirerek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için çabalarlar. Peki Şaban ayı ilk gece namazı nasıl kılınır? Okunacak dua ve zikirler neler?

ŞABAN AYININ İLK GÜNÜ KILINMASI HAYIRLI OLAN NAMAZLAR

Diyanet ve din görevlileri, bu gecelerde kaza namazları kılınabileceğini, Kur'an okunabileceğini, tövbe edilebileceğini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayrı olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine işaret ediyor. Bu aylarda, her ayın 13, 14, 15'i, ayın dolunay şekliyle olduğu günlerde oruç tutmak da Peygamberimizin sünnetleri arasındadır. Nafile ibadet olduğu için gücü yetenler oruç tutabilirler, Kur'an-ı Kerim'i daha çok okuyabilirler, çevrelerine, fakir fukarayı daha çok gözeterek yardımda bulunabilirler.