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Depremzede çocuk ölümden döndü! Dalgıç polis suya atlayarak kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2023
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Depremzede çocuk ölümden döndü! Dalgıç polis suya atlayarak kurtardı

Malatya'da bir kısmı buz tutan gölete, oyuncağını almak isterken düşen ve boğulma tehlikesi atlatan 8 yaşındaki depremzede çocuk, bölgede görevli dalgıç polis tarafından kurtarıldı.

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