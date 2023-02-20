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Son dakika | Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması! Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
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Son dakika | Şanlıurfa’da doğal gaz patlaması! Yaralılar var

Son dakika haberi...Şanlıurfa'nın Bahçelievler mahallesinde 7 katlı binanın girişindeki işyerinde doğal gaz patlaması sonucu yaralılar olduğu bildirildi.

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