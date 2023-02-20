Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023? Hac kuraları ertelendi mi, yeni tarih açıklandı mı? Diyanet takvimi...
"Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hac kuraları tarihi Umreye giderek Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların merak konusu olurken, Diyanet açıklama paylaştı. Bu yıl hacca gidecek adayların beklediği kura çekimi ertelendi. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023? Hac kuraları ertelendi mi, yeni tarih açıklandı mı? Diyanet takvimi...
"Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023? Hac kuraları ertelendi mi, yeni tarih açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından, hac kura tarihleri ön başvuru yapan hacı adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi 5 Ocak tarihinde başlayan ön başvuru tarihleri 31 Ocak tarihinde sona ermişti. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023? Hac kuraları ertelendi mi, yeni tarih açıklandı mı? Diyanet takvimi...
HAC KURA ÇEKİLİŞİ ERTELENDİ!
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.
Açıklamada, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.
HAC KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Hac kuralarının ne zaman çekileceği henüz açıklanmadı. Detaylar paylaşıldığında güncel bilgiler sayfamızda yer alacak.
2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?
Hac ücretleri için detaylı bilgiye Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz.
Ortalama fiyatlar ise şu şekilde;
Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.
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