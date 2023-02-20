"Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023? Hac kuraları ertelendi mi, yeni tarih açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından, hac kura tarihleri ön başvuru yapan hacı adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi 5 Ocak tarihinde başlayan ön başvuru tarihleri 31 Ocak tarihinde sona ermişti. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023? Hac kuraları ertelendi mi, yeni tarih açıklandı mı? Diyanet takvimi...