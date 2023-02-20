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İstanbul'a getirilen 1264 depremzedenin tedavisi sürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2023
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İstanbul’a getirilen 1264 depremzedenin tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 9 bin 983 hastadan 1264'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 8 bin 719'u taburcu edildi.

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