Deprem enkazında bulunan ATM paraları yetkililere teslim edildi
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren ekipler, bir bankaya ait para dolu kasa ile ATM'deki paraları olduğu yerden çıkarıp, polislerle birlikte yetkililere teslim etti.
Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depreminde arama-kurtarma çalışmalarında sona doğru gelindi. Hatay ve Kahramanmaraş'ta belirli bölgelerde devam eden kurtarma çalışmaları, diğer yerlerde enkaz kaldırma olarak sürüyor.
Kahramanmaraş'ta arama çalışmaları tamamlanan bir binada, Mersin Erdemli Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen enkaz kaldırma çalışmasında para dolu bir kasa ve ATM bulundu.
Çöken bir bankaya ait olduğu belirlenen kasa ile ilgili durumu polise bildiren ekipler, yetkilileri bölgeye çağırdı. Yetkililerin gelmesiyle ATM'deki paralar ile bulunan kasa olduğu yerden çıkartılarak teslim edildi.
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