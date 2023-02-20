Enkazdan vasiyeti çıktı: Bana bir şey olursa...
Hatay'da depremde hayatını kaybeden Ayşegül Çin'in enkaz altından vasiyeti çıktı. Çin'in vasiyetinde, "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları hac ve umre için kullanmasını isterim" yazıyordu.
Ayşegül Çin ve annesi Meryem Çin, Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki Süleyman Mutlu Apartmanı'nda birlikte yaşıyordu. Ayşegül ve annesi 14 gün önce meydana gelen depremde yaşadıkları evin yıkılmasıyla hayatlarını kaybetti.
Depremin ilk gününden itibaren yıkılan binada çalışma yapan İstanbul Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri, enkaz altında buldukları Ayşegül Çin'e ait altınları, kardeşi Hüseyin Çin'e teslim etti.
Bekar olduğu öğrenilen Ayşegül Çin'in, altınların bulunduğu çantanın içine sanki öleceğini bilircesine bir de vasiyet notu bıraktığı görüldü.
Ayşegül Çin'in vasiyetinde, "Bana bir şey olması durumunda çantadakilerin hepsi annemindir. Bunları hac ve umre için kullanmasını isterim" yazıyordu.
Altınları ve bir miktar dövizi, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibi gönüllüsü Ayfer Şen'den teslim alan kardeş Hüseyin Çin, annesi ve ablasını kastederek, "Bu dünyaya ait değillerdi, altınlar abimin çocuklarına gidecek" dedi.
Öte yandan, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibi, geçtiğimiz günlerde aynı binanın enkazından 38. saatte Eymen'i, 43. saatte ise Eymen'in annesi Fetiye Ekizoğlu'nu çıkarmıştı. Aynı ekip daha sonra binanın enkazından 30 bin 500 dolar para ve ziynet eşyası da bularak güvenlik güçlerine teslim etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Malatya okullar ne zaman açılacak 2023? Deprem bölgesi Şanlıurfa ve Malatya'da okullar hangi tarihte açılıyor?
- Hatay ve Gaziantep okullar ne zaman açılacak? Hatay ve Gaziantep'te okullar 13 Mart'ta mı açılacak?
- EYT başvuru takvimi netleşti! Meclis'e geliyor, 8 Eylül 1999 öncesine yol açıldı! Brüt 6 bin 471 TL ödenecek! Borçlanma, ihya, staj ve maaş...
- Yarın hangi okullar tatil olacak? Hangi illerde okullar tatil edildi? 21-22-23 ŞUBAT Kar tatili olan iller...
- Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 10 ilde okullar ayın kaçında açılacak? Bakan Özer açıkladı...
- MTA diri fay hattı haritasını açıkladı! Belli oldu, o bölgeler fay hattı üzerinde! 45 il ve 110 ilçe listelendi! İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya...
- Facebook, Instagram mavi tik ücreti kaç TL? Mavi tik nasıl alınır 2023? Web, Iphone fiyatları değişiyor mu?
- SGK 112 günü için ödeme aktif etti! T.C Kimlik kartınızı hemen kontrol edin! 37.000 TL toplu ödeme hesaba geçiyor!
- Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023? Hac kuraları ertelendi mi, yeni tarih açıklandı mı? Diyanet takvimi...
- Beklenen haber geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Yalı Çapkını, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş!
- EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM sorgulama ekranı...
- EYT ne zaman yasalaşacak? 20 ŞUBAT EYT ne oldu, ertelendi mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?