20 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan ayı ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı...

Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan ayı ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2023
ABONE OL
Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan ayı ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı...

"Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk oruç tarihi, üç ayların ikinci kandili olan mübarek Miraç Kandili'nin idrak edilmesiyle Müslüman aleminin odaklandığı konulardan oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan ayı ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı...

"Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan ayı ilk oruç hangi gün tutulacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Ramazan ayı tarihi ile ilk orucun tutulacağı gün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi ile gündeme geldi. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan ayı ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet'in takvimine göre 2023 yılı Ramazan ayı başlangıcı 23 Mart Perşembe gününe denk gelecek.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'de 17 Nisan'da idrak edilecek.

İLK ORUÇ HANGİ GÜN?

İlk sahura 22 Mart gecesi kalkılacak ve 23 Mart'ta ilk oruç tutulacak. Bir ay boyunca devam eden Ramazan ayı 20 Nisan cuma günü son oruçla birlikte bitecek.

RAMAZAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?

Ramazan ayının son günü ve bayram arefesi ise 20 Nisan Perşembe günü olacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü de 21 Nisan'da idrak edilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA