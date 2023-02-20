"Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan ayı ilk oruç hangi gün tutulacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Ramazan ayı tarihi ile ilk orucun tutulacağı gün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi ile gündeme geldi. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2023? Ramazan ayı ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı...