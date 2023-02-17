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Evinde 4 AFAD çadırı bulundu! Bir şüpheli gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2023
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Evinde 4 AFAD çadırı bulundu! Bir şüpheli gözaltında

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde yapılan aramada, poşet içerisinde kullanılmamış 4 AFAD çadırı ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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