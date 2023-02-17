İstiğfar DUASI ANLAMI | Büyük günahlar için Tövbe duası nedir, nasıl edilir? Tevbe duası Türkçe-Arapça okunuşu! 100 istiğfar nasıl çekilir?
Müslümanlar Miraç Kandili'nin hayır ve rahmetinden yararlanabilmek için bu gece edilebilecek duaları araştırmaya koyuldu. En çok araştırılan dualar arasında yer alan tevbe istiğfar duasının fazileti ve önemi merak ediliyor. Peki Tövbe duası nedir, nasıl edilir? 100 istiğfar nasıl çekilir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Miraç Kandili'nin iştirak edileceği bu gecede Müminler yapılacak dua ve tesbihleri araştırmaya başladı. İstiğfar duasının faziletinden yararlanmak isteyen Müminler detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Günahlarından arınmak isteyen ve tövbesi kabul olarak hiç o günahı işlememiş gibi olmak isteyen Müslümanlar duanın adabına ulaşmaya çalışıyor. Peki Tövbe duası nedir, nasıl edilir? 100 istiğfar nasıl çekilir?
TÖVBE İSTİĞFAR DUASI OKUNUŞU
Tövbe "geri dönmek, rücû etmek, dönüş yapmak" anlamına gelir ve "dinde yerilmiş şeyleri terk edip övgüye lâyık olanlara yönelme" şeklinde tanımlanmaktadır. Tövbe kapısı herkese açıktır. Kâfire de müşriğe de fasığa da asiye de mücrime de günahkâra da mü'mine de. Tövbe, bir af dileme olduğundan samîmî pişmanlığın gerçekleşmesi ve affı istenen günahın bir daha yapılmaması husûsundaki kat'î azmi îcâb ettirir. Tövbe duası Arapça okunuşunu inceleyecek olursak:
Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe'l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim
İSTİĞFAR DUASININ MEALİ
Mağfiretini talep ediyorum Allâh'ım! Bağışlamanı diliyorum Rabbim! Kusur ve günahlarımdan beni tertemiz kılmanı istiyorum Yüce Mevlâm! (Bir aciz kul olarak ben) Kerîm olan, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan, dâimâ diri (el-Hayy) ve her şeyin kendisiyle ayakta durduğu ve varlığını sürdürdüğü (el-Kayyûm) Yüce Rabbimin mağfiretini (bağışlamasını) niyaz ederim. O'na yönelir ve Yüce Zât'ından bizlere tevbe, mağfiret ve hidâyet lutfetmesini talep ederim. Zira tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan O'dur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de, hayatta kalmaya da, yeniden dirilmeye de kendi iktidârı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tevbe ederim.
TÖVBE DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU
Yukarıda duanın Arapça okunuşundan ve mealinden bahsettik. Burada ise tevbe duası Türkçe okunuşundan bahsedeceğiz:
Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi.
BÜYÜK GÜNAHLAR İÇİN TÖVBE DUASI
Bazı Müslümanlar oldukça büyük günahlar işlemektedir. Bunun sonucunda da tövbe etme isteği gelmektedir. Bu durumda büyük günahlar için bazı tövbe duaları bulunmaktadır. Tevbe gerektiren büyük günahlar sonucunda okunması gereken dua şöyledir:
Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene âlâ ahdike ve va'dike mesteta'tü eûzü bike min şerri mâ sana'tü ebûu leke bi-ni'metike aleyye ve ebûu bi-zenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirü'z-zünûbe illâ ente.
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