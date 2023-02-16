Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan depremzedelere 24 bin 455 ton yakacak odun

Bakanlık, bu kapsamda depremden etkilenen illere ısınma amaçlı odun dağıtımına da başladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nce Kahramanmaraş'a 8 bin 100 ton, Hatay'a 6 bin 600 ton, Adıyaman'a 3 bin 870 ton ve diğer illere 5 bin 885 ton olmak üzere toplam 24 bin 455 ton yakacak odun dağıtıldı.