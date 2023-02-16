Buruk doğum günü! Ailesini depremde kaybeden Ayşegül gözyaşları içerisinde pastadaki mumları üfledi

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesindeki evlerinde 7.7 büyüklüğündeki depreme yakalanan Ayşe Öncebe, annesi, babası ve erkek kardeşini kaybetti. Kendisi ağır yaralı olarak enkazdan 20 saat sonra çıkartılan Ayşegül Öncebe, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından uçak ambulans ile Ankara Etlik Şehir Hastanesine gönderildi. Dokuz gün boyunca yoğun bakım servisinde kalan Ayşegül Öncebe, tedavisinin ardından servise alındı.