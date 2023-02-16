Buruk doğum günü! Ailesini depremde kaybeden Ayşegül gözyaşları içerisinde pastadaki mumları üfledi
Depremde tüm ailesini kaybeden Adıyamanlı Ayşegül Öncebe’ye tedavi gördüğü hastanede doğum günü sürprizi yapıldı. Prensesli pasta hazırlayan hastane yönetiminin sürprizi karşısında Ayşegül Öncebe gözyaşlarını tutamadı.
Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesindeki evlerinde 7.7 büyüklüğündeki depreme yakalanan Ayşe Öncebe, annesi, babası ve erkek kardeşini kaybetti. Kendisi ağır yaralı olarak enkazdan 20 saat sonra çıkartılan Ayşegül Öncebe, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından uçak ambulans ile Ankara Etlik Şehir Hastanesine gönderildi. Dokuz gün boyunca yoğun bakım servisinde kalan Ayşegül Öncebe, tedavisinin ardından servise alındı.
15 Şubat 2007 tarihinde doğan Ayşegül Öncebe'ye hastane yönetimi doğum günü sürprizi yaptı. Ayşegül Öncebe, 15 Şubat'ta yoğun bakımda olduğu için 16 Şubat'ta doğum günü kutlandı. Prensesli pasta hazırlayan hastane yönetiminin sürprizi karşısında Ayşegül Öncebe gözyaşlarını tutamadı. Gözyaşları arasında pastadaki mumları üfledi. Hastane yönetimi ayrıca Ayşegül Öncebe'ye çeşitli hediyeler verdi.
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