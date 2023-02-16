"Çocuğum yok onları çocuğum yerine koydum" diyerek yürekleri dağladı! Sürünerek girip enkazın altındaki ineğini besliyor

Merkeze bağlı Dardağan Köyü'nde yaşayan Birgül Tuncay ve Aziz Tuncay'ın altı ahır üstü ev olan yapıları depremde tamamen yıkıldı.

Kendileri depremi hafif sıyrıklarla atlattı ancak ahırda bulunan hayvanları onlar gibi şanslı değildi.