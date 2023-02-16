"Çocuğum yok onları çocuğum yerine koydum" diyerek yürekleri dağladı! Sürünerek girip enkazın altındaki ineğini besliyor
Adıyaman'da Bircan isimli ineği enkaz altında sıkışan Birgül Tuncay, her gün molozların altına sürünerek girerek su ve yiyecek veriyor. İneğine "Geldim kızım, geldim" diyerek ulaşan Tuncay, "Hayvanlarımı çok seviyordum. Çocuğum yok, onları çocuğum yerine koyuyorum” dedi.
Binlerce yıkılan ve ağır hasarlı binanın bulunduğu Adıyaman'da hikayelerin yanı sıra yürekleri ısıtan görüntüler de ortaya çıkıyor.
Merkeze bağlı Dardağan Köyü'nde yaşayan Birgül Tuncay ve Aziz Tuncay'ın altı ahır üstü ev olan yapıları depremde tamamen yıkıldı.
Kendileri depremi hafif sıyrıklarla atlattı ancak ahırda bulunan hayvanları onlar gibi şanslı değildi.
Ahırda bulunan 4 inekten 2'si, 15 keçisi ve 30 tavuğu enkaz altında kalarak telef oldu. Hayatta kalan 2 inekten birisi dışarı çıkartılırken, birisi ise enkazda sıkıştı.
Birgül Tuncay, depremin ilk gününden itibaren enkazda sıkışan ineğini kurtarmak için çabaladı ancak enkazdan çıkartamadı. 'Bircan' isimli ineğini her gün enkazın altına sürünerek girip su ve yiyecek vererek besleyip "Geldim kızım, geldim" diyerek ulaşan Birgül Tuncay, ineğiyle konuşuyor. Ölen hayvanları için gözyaşı döken Tuncay, ineğinin kurtarılmasını istiyor.
"ÇOCUĞUM YOK HAYVANLARIMIZI ÇOCUĞUM YERE KOYUYORUM"
Birgül Tuncay "Biz depremde kurtulduk ama hayvanlarım enkaz altında kaldı. İki ineğim, 15 keçim, 30 tavuğum kaldı. İneklerimizden 1'ini çıkarttık, 1'i ise hala enkazın altında. Onu da deliğin içinden girerek suyunu, yemini veriyorum.
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