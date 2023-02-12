Depremin merkezinde sahte doktor skandalı! 4 gün boyunca...

"ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANIYIM" DEMİŞ

Hastane teknik sorumlusu Ahmet Kelek, "Gece buraya görevliyim diye geldi doktor. 'Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım' dedi. Savaş cerrahi eğitimi almış sözde. Ben birkaç zarf attım hocam iğne falan yapın diye, saçmaladı. Sonra bizim asistan doktorlarımız devreye girdi, zaten anlaşıldı o zaman. Bildirdik emniyete, emniyet mensupları geldiler gerekeni yaptılar. Savcılıkta da ifade verdi, tutuklandı. Gündüz 'yardıma gidiyoruz' diye kayboluyorlardı, akşam geliyorlardı. Mardinli olduğunu söyledi. Yakalattık, teslim ettik gereken yapıldı. İnsanların bu zor günlerinde gelip çocuk mu kaçıracaktı, organ mı kaçıracaktı artık. Biz depremlerde de hiçbir yere kaçmadık, hastanemizi kontrol altına aldık" dedi.