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Depremin merkezinde sahte doktor skandalı! 4 gün boyunca...

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.02.2023 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
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Depremin merkezinde sahte doktor skandalı! 4 gün boyunca...

Türkiye asrın felaketini yaşarken deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir skandal meydana geldi. Özel bir hastahaneye giderek kendini ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Miran olarak tanıtan kişinin hastane personelinin şüphelenmesi üzerine gerçek kimliği ortaya çıktı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan Kenan O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ikinci depremin merkezi birçok binanın yıkıldığı Elbistan ilçesinde sahte doktor vakası ortaya çıktı. İlçede bulunan özel bir hastaneye depremde yaralananlara yardım etme bahanesiyle başka bir şehirden gelen ve karışıklıktan faydalanarak kendini Dr. Miran olarak tanıtan 30 yaşındaki Kenan O., depremzedelerle ilgilendi. Hastane personellerinin şüphelenmesi üzerine hastane yönetimi durumu polise bildirdi. Şüpheli Kenan O. polis tarafından yakalandı. Doktor olmadığı ortaya çıkan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin 4 gün boyunca özellikle akşamları hastaneye geldiği, gündüzleri ise sahaya sözde yardıma gittiği öğrenildi.

"ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANIYIM" DEMİŞ

Hastane teknik sorumlusu Ahmet Kelek, "Gece buraya görevliyim diye geldi doktor. 'Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım' dedi. Savaş cerrahi eğitimi almış sözde. Ben birkaç zarf attım hocam iğne falan yapın diye, saçmaladı. Sonra bizim asistan doktorlarımız devreye girdi, zaten anlaşıldı o zaman. Bildirdik emniyete, emniyet mensupları geldiler gerekeni yaptılar. Savcılıkta da ifade verdi, tutuklandı. Gündüz 'yardıma gidiyoruz' diye kayboluyorlardı, akşam geliyorlardı. Mardinli olduğunu söyledi. Yakalattık, teslim ettik gereken yapıldı. İnsanların bu zor günlerinde gelip çocuk mu kaçıracaktı, organ mı kaçıracaktı artık. Biz depremlerde de hiçbir yere kaçmadık, hastanemizi kontrol altına aldık" dedi.

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