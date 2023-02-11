Ramazan Bayramı ayın kaçında başlıyor? Ramazan ayı ne zaman 2023? 11 ayın sultanı başlangıcı, bitiş tarihi!
Ramazan ayı hakkında detaylar İslam alemi tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. 2023 Ramazan ayı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İbadetlerin yanı sıra paylaşımların da arttığı Ramazan ayının bu sene hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı ayın kaçında başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte, detaylar...
2023 Ramazan ayı tarihi, müslüman alemi tarafından sorgulanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takvimi ile bu seneki Ramazan ayının tarihini duyurdu. Birlik ve beraberlik duygusunun arttığı Ramazan Bayramı'nın hangi güne idrak edileceği merak konusu oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman? İşte, Ramazan Bayramı ve ilk orucun tutulacağı gün!
RAMAZAN NE ZAMAN 2023?
Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak. 21 Nisan 2023 Cuma günü ise sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?
Ramazan ayının son günü ve bayram arefesi ise 20 Nisan Perşembe günü olacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü de 21 Nisan'da idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI 2023 TARİHLERİ HANGİ GÜNLER?
1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.
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