Adıyaman’da asrın felaketini yaşadı! "Deprem bizi duvardan duvara fırlattı"

"İÇİM YANARAK AYDIN'A GELDİM"

4 çocuk babası Mehmet Sarmaz,"Çok şiddetli bir depremdi, kapıyı bulamadık. Çocuklardan birinin üzerine klima ve vestiyer düştü. Çocuk ise köşeye sıkışarak kurtulmayı başardı. İkinci depremde dışarıdaydık. Çok sevdiğim doktor yeğenim göçük altında kaldı. Onu kurtaramadık. Daha dün cansız bedenine ulaştık. Çok üzgünüz. Adıyaman'da kendime ait 4 dairem vardı. Hepsi kullanılamaz hale geldi. İçim yanarak Aydın'a geldim." ifadelerini kullandı.

Sarmaz, "Çocuklarımı koyacak yerim yoktu. Eşim ve çocuklarımı burada bıraktıktan sonra Adıyaman'a geri döneceğim. İşyerim yıkıldı evsiz kaldım. Kendi memleketimizde gurbetçi olduk. Buraya geldim çok mutlu oldum. Aydın halkı da bize ilgi alaka gösterdi. Kurtulanları düşünmüyorum enkaz altında kalanların nasıl çıkacağı beni düşündürüyor. Adıyaman etrafındaki yollar yarıldı. İnsanlar yardıma gelemedi. Gelen de sürekli olan depremlerden dolayı panikledi. İkinci deprem birinci depremden daha kötüydü" diye konuştu.