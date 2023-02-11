Molozların arasından tek tek topladı! Hassasiyeti herkesi duygulandırdı
Kahramanmaraş'ta yaşanan, 10 ilde birden hissedilen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşın yaralandığı 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’nin yüreğini yaktı. Diyarbakır'da Serin Apartmanı'nın enkazından çıkan Kur’an-ı Kerim ve dini kitaplar moloz yığınını toplayan kepçe operatörün gözünden kaçmadı. İş makinasını durduran operatör hassasiyetle toplandı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanların enkaz çalışmaları devam ederken, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağında bulunan Serin Apartman enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Apartmanda çıkan Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar moloz yığınını toplayan kepçe operatörün gözünden kaçmadı, iş makinasını durduran operatör hassasiyetle toplandı.
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