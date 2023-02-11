Molozların arasından tek tek topladı! Hassasiyeti herkesi duygulandırdı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanların enkaz çalışmaları devam ederken, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağında bulunan Serin Apartman enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.