Gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? Hükmü nedir? Peygamber Efendimiz tarafından gıyabi cenaze namazı kılınan devlet başkanı kimdir?
Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonucunda yaşamını yitiren vatandaşlar için dünyanın dört bir yanından gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşlar gıyabi cenaze namazının detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Peki gıyabi cenaze namazı nedir, nasıl kılınır? Hükmü nedir?
Gıyabi cenaze namazı nedir sorusunun cevabı merak konusu oldu. 6 Şubat'ta gerçekleşen depremin ardından yaşamını yitiren vatandaşlar için dünyanın dört bir yanında gıyabi cenaze namazları kılındı. Peki gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır? Peygamber Efendimiz tarafından gıyabi cenaze namazı kılınan devlet başkanı kimdir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
GIYABİ CENAZE NAMAZI NEDİR?
Gıyabi cenaze namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı görüşlerini açıkladı. Buna göre;
Aslolan, namazının kılınabilmesi için cenazenin hazır bulunmasıdır. Bununla birlikte hazır olmayan cenaze için de namaz kılınabilir. Nitekim Resûlullah (s.a.s.), Habeş Kralı Necâşî'nin vefatını Haber vermiş, sonra da onun cenaze namazını kıldırmak üzere cemaatin önüne geçmiş, ashab da arkasında saf tutmuştur (Buhârî, Cenâiz, 55; Müslim, Cenâiz, 63). Olayda hazır bulunan Câbir b. Abdullah (r.a.) şöyle demiştir: "Resûlullah (s.a.s.), Necâşî'nin (gıyabında) cenaze namazını kıldırdı. Ben de ikinci yahut üçüncü saftaydım." (Buhârî, Cenâiz, 54)
Yine, Resûlullah'ın (s.a.s.) Uhud şehitleri (Buhârî, Cenâiz, 73) ve kendisine haber verilmeden defnedilen cenazeler için de Gıyabi Cenaze Namazı kıldığı bilinmektedir (Buhârî, Cenâiz, 56).
GIYABİ CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?
İmamin arkasinda yer alırız ve "Allah için namaza, meyyit için duaya, er kişi (veya hatun kişi) niyetine uydum hazır olan imama" diye niyet edilir.
Niyet ettikten sonra imam yüksek sesle, onun peşinden cemaat gizlice "Allahü Ekber" diyerek birinci tekbiri alıp diğer namazlarda olduğu gibi ellerini kulak hizasına kaldırır ve göbek altına bağlar.
İmam ve cemaat gizlice Subhaneke'yi okurlar. Subhaneke'de diğer namazlarda okunmayan "ve celle senâük" cümlesi de okunur.
Sübhaneke okunduktan sonra eller kaldırılmadan imam açıktan, cemaat da gizlice "Allahü Ekber" diyerek ikinci tekbiri alırlar. Hem imam, hem de cemaat gizlice
"Allâhumme salli ve Allâhumme Bârik"i okur.
Sonra eller kaldırılmaksızın yine "Allahü Ekber" denilerek üçüncü tekbir alınır ve cenaze duası okunur. Cenaze duasını bilmeyen onun yerine Fatiha Sûresini veya Kunut dualarını okuyabilir. Kunut dualarını da bilmeyen "Rabbenâ" duâsının veya kolayına gelen başka duları okur.
Dualardan sonra eller kaldırılmadan tekrar "Allahü Ekber" denilerek dördüncü tekbir alınır ve bir şey okunmaksızın önce baş sağ tarafa çevrilerek "Esselâmü aleyküm ve rahmetullah" denilir. Sonra baş sol tarafa çevrilerek "Esselâmü aleyküm ve rahmetulah" denilir ve böylece cenaze namazı bitirilmiş olur.
DEPREM SONRASI HANGİ ÜLKELERDE GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI?
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dünyanın dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılındı. Hollanda, Bosna Hersek, Sırbistan, Pakistan, Afrin, Gazze, Irak, Lübnan...
CENAZE NAMAZI ŞARTLARI NELERDİR?
Cenaze namazında taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret (vücudun örtülmesi gereken yerlerini örtmek) ve niyet gibi şartlara riayet edilir. Namazı kılınacak cenazenin Müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde olması gerekir. Ayrıca Hanefi ve Malikilere göre bedeninin tamamı veya yarıdan fazlası yahut başı ile birlikte en az yarısı bulunmalıdır. Şâfiîlere göre ise kişi ölüp de bir tek uzvu bulunsa bile cenaze namazı kılınır. Nitekim ashab, ölen ve sadece eli bulunan bir sahabînin namazını kılmıştır. Canlı olarak doğup ölen çocuk yıkanır ve cenaze namazı kılınır.
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