Enkazda ayrılan eller hastanede buluştu! Oğlu için verdiği mücadeleyi gözyaşları içinde anlattı

Minik Emrullah babasının elini hastanede hiç bırakmazken, hayalinin eve gitmek olduğunu söyledi.

Anne Hayriye Evci ise, "Eşimle çocuklarımın yanına bile varamadık depremde. Eşim çabaları ile baca deliğinden kızlarımı kurtardı. 14 saat sonra yardım gelerek bizleri çıkardı. Evladımla hastanede kavuştum. O anlar bir kurtuluş benim için. Beni buraya getirdiler, acilde eşimi gördüm ardından oğlumu yanıma getirdiler. Allah herkesten razı olsun bizi yalnız bırakmadılar. Enkaz altında herkesin sağ salim ailelerine kavuşması için dua ettim. Şu an tek isteğim evlatlarıma sarılmak istiyorum" dedi.