2023 fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu? Depremzedelere fitre Ramazan’dan önce verilir mi? Diyanet açıkladı!

Bunun yanında Din İşleri Yüksek Kurulu, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesinin caiz olup olmadığı sorusuna, "Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler" cevabını verdi.