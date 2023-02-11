2023 fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu? Depremzedelere fitre Ramazan'dan önce verilir mi? Diyanet açıkladı!
Ramazan ayına kısa bir süre kala yeni yılda fitre miktarının ne kadar olacağı birçok kişi tarafından merak konusu oluyordu. Din İşleri Yüksek Kurulu, fitre bedelinin yanı sıra deprem mağdurları için de önemli bir açıklama yaptı. Peki, 2023 fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu? Depremzedelere ftre Ramazan'dan önce verilir mi? İşte, Diyanet açıklaması!
Ülkemizde yaşanan deprem felaketi hepimizi yasa boğdu. AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısının 20 bin 665'e yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise 80 bin 88 oldu. Ramazan ayına yaklaşılmasıyla birlikte vatandaşlar fitre ve zekat hakkında araştırmalarına başladı. Öte yandan fitre miktarı 2023 Diyanet açıklamasıyla belli oldu.Peki, 2023 fitre bedeli ne kadar? İşte, ayrıntılar...
FİTRE RAMAZAN'DAN ÖNCE VERİLİR Mİ?
Din İşleri Yüksek Kurulu, Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantı sonrasında aldığı kararla vatandaşların fitrelerini deprem mağdurları için Ramazan ayı öncesinde de verebileceklerini açıkladı.
Bunun yanında Din İşleri Yüksek Kurulu, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesinin caiz olup olmadığı sorusuna, "Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler" cevabını verdi.
2023 FİTRE BEDELİ NE KADAR?
Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2023 yılı fitre miktarıNI da açıklandı. Buna 2023 yılı fitre miktarı 70 TL olarak belirlendi.
RAMAZAN AYINDAN ÖNCE VERİLMESİ CAİZ MİDİR?
Bunun yanında Din İşleri Yüksek Kurulu, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle, vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen "Fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesi caiz midir?" sorusuna, "Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler" cevabını verdi.
FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİDİR?
Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.
Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.
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- 2023 fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu? Depremzedelere fitre Ramazan'dan önce verilir mi? Diyanet açıkladı!
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