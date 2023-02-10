Hayat üçgeni nasıl yapılır? YAŞAM ÜÇGENİ METODU AFAD | Nedir, Nasıl yapılır? Deprem anında en güvenilir yer neresi? Hayat kurtarır mı?
Deprem anında oluşturulan yaşam üçgeni sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Coğrafyamızın bir gerçekliği olan doğal afet depreme karşı bilinçlenmeli ve önlemler almamız hayati bir öneme sahiptir. Bu sebeple sıklıkla merak edilip araştırılan konular arasında yer alan hayat üçgenine dair detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır?
Yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaşam üçgeni deprem anında hasarlardan korunmak için hayati öneme sahip olan bir pozisyondur. Doğru yapıldığı takdir de ise hayat kurtarıyor. Peki yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır? Hayat üçgeni nasıl yapılır? Deprem anında en güvenilir yer neresidir?
YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?
Bina çökerken, nesneler ya da mobilya iç ezilmelerde bu nesneler üzerine düşen tavan ağırlığı, bir boşluk bırakır. Bu boşluk "Hayat üçgeni" olarak tanımlanır. Nesne ne kadar büyükse, o kadar güçlü, o kadar az kompakt olacaktır. Nesne ne kadar az sıkışırsa, boşluk o kadar büyük olur, bu boşluğu güvenlik için kullanan kişinin yaralanmama olasılığı o kadar yüksektir.
Binalar çöktüğünde çoğu insan altında ezilerek can verir. Kediler, köpekler ve bebekler doğal olarak genellikle cenin pozisyonunda kıvrılırlar. Bu bir güvenlik/hayatta kalma içgüdüsüdür. Daha küçük bir boşlukta hayatta kalabilirsiniz. İşin mantığı budur. Yani, bir cismin yanına, bir kanepenin yanına, hafifçe sıkışacak ama yanında boşluk kalacak şekilde açıyı tutturmak gerekir.
Dünyanın herhangi bir yerinde bir deprem meydana gelebilir, ancak çoğu zaman aktif fayların bulunduğu tektonik plakaların yakınında meydana gelir. Deprem bölgesi, depremlerin çoğunun meydana geldiği dünya yüzeyindeki bölge olarak tanımlanır. Sismik bölge veya deprem kuşakları olarak da bilinir. Ahşap yapılar, deprem bölgelerine yapılacak en güvenli yapı türüdür. Nedeni basittir. Ahşap esnektir ve depremin gücüyle hareket eder. Ahşap bina çökerse, büyük hayatta kalma boşlukları oluşur. Ayrıca, ahşap bina daha az konsantre, ezici ağırlığa sahiptir.
DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ;
Depremler, yer kabuğundaki ani tektonik hareketlerden kaynaklanır. Tektonik plakalar birbiri üzerine kaydığında, depremlere ve volkanlara neden olan bir orojenez nedeni vardır. Bu rahatsızlıklar her yöne yayılan titreşimlere neden olur. Bir olduğu gibi, göreceli hareket bu plakaların, inşa stres, var olduğu şok dalgaları olarak depolanan enerjinin serbest bırakarak kırılır.
Deprem sırasında, Sarsıntı durana kadar içeride kalınmalıdır. Bu durum resmi olarak duyurulmuştur. Düşebilecek kitaplıklardan, mobilyalardan ve ağır iş aletlerinden uzak durulmalıdır. Gece boyunca yataktaysanız ve bir deprem olursa, yataktan yuvarlanmanız yeterlidir. Yatağın etrafında güvenli bir boşluk olacaktır. Oteller, her odanın kapısının arkasına bir işaret asarak depremlerde çok daha büyük bir hayatta kalma oranı elde edebilirler, bir deprem sırasında bina sakinlerinin yerde, yatağın dibinin yanında yatmasını sağlar.
DEPREMDE NERELERDEN UZAK DURULMALI?
Merdivenlerin farklı bir "frekans momenti" vardır (binanın ana bölümünden ayrı olarak sallanırlar). Merdivenler ve binanın geri kalanı, merdivenlerde yapısal bozulma meydana gelene kadar sürekli olarak birbirine çarpmaktadır. Merdivenlerden düşmeden çıkanlar merdiven basamakları tarafından parçalanır. Bina çökmese bile merdivenlerden uzak durulması gerekmektedir. Merdivenler depremde yıkılmasa bile daha sonra çığlık atan, kaçan insanlar tarafından aşırı yüklendiğinde çökebilir.
DEPREMDE EN GÜVENLİ YER NERESİ?
Depremlerde en önemli tedbirlerden biri de evlerin hangi bölümlerinin daha güvenli olduğunu bilmekten geçer. Devrilen eşyaların bulunduğu odalar, tehlike arz ederken, sarsıntı sırasında başınıza düşecek cisimlerden de kendinizi korumanız gerekmektedir. Bu nedenle evinizde güvenli yerleri önceden tespit etmeniz hayati önem taşır.
Genellikle apartmanların dış duvarları tehlikelidir. Deprem anında buralardan uzak durmaya çalışın. Koridorlar çoğunlukla iç duvarlarla
çevrelendiklerinden daha güvenlidir.
Sarsıntı sırasında başınıza düşecek cisimlerin (duvardaki tabloların, süs eşyalarının, kitap rafları vb.) olduğu yerler,
Devrilebilecek mobilyalar,
Pencere kenarları, hem dış duvar olduklarından hem de camları kırılabileceğinden tehlikelidir.
Evinizdeki en güvenli yerleri ailenizle birlikte tespit edin:
Odada
Salonda
Oturma odasında
Banyo ve tuvalette
Mutfakta
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