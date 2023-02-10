Hayat üçgeni nasıl yapılır? YAŞAM ÜÇGENİ METODU AFAD | Nedir, Nasıl yapılır? Deprem anında en güvenilir yer neresi? Hayat kurtarır mı?

Yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaşam üçgeni deprem anında hasarlardan korunmak için hayati öneme sahip olan bir pozisyondur. Doğru yapıldığı takdir de ise hayat kurtarıyor. Peki yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır? Hayat üçgeni nasıl yapılır? Deprem anında en güvenilir yer neresidir?

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

Bina çökerken, nesneler ya da mobilya iç ezilmelerde bu nesneler üzerine düşen tavan ağırlığı, bir boşluk bırakır. Bu boşluk "Hayat üçgeni" olarak tanımlanır. Nesne ne kadar büyükse, o kadar güçlü, o kadar az kompakt olacaktır. Nesne ne kadar az sıkışırsa, boşluk o kadar büyük olur, bu boşluğu güvenlik için kullanan kişinin yaralanmama olasılığı o kadar yüksektir.