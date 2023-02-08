Enkaz altından babasına seslendi: Çok üşüyorum! 5 yaşındaki Yağmur yürekleri dağladı
Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur'un babası ve kurtarma ekipleriyle konuşması yürekleri dağladı. Dün gece Yağmur'un kurtarıldığı Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü öğrenildi.
Kurtarma ekipleri 10 ildeki enkaz alanlarında seferber olmuş durumda. Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur, kurtarma ekiplerince yaşam üçgeninden çıkarıldı.
Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, "Çok üşüyorum baba" demesiyle izleyenlerin yüreğini burktu."Anneanneme gitmek istiyorum, ellerim bembeyaz oldu" baba diyen Yağmur'a yanıbaşındaki babası destek verdi.
Babası, "Deliği açtılar, yaklaştılar sana Yağmur, koltuğun oradalar. Deldiler. Sana soğuk gelmesin diye rüzgarı kesiyorum" ifadelerini kullandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve kurtarma ekiplerince çıkarılan Yağmur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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