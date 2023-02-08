AFAD fay hattı nasıl sorgulanır? Fay hattı türleri nelerdir? Fay hattı nedir? e-Devlet illere göre fay hattı öğrenme! MTA
Türkiye güne Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle uyandı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş ve birçok ilde büyük yıkıma yol açtı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin ardından fay hattı sorgulamaları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Fay hattı nasıl sorgulanır, türleri nelerdir? İşte, detaylar...
Türkiye güne Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle uyandı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş ve birçok ilde büyük yıkıma yol açtı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin ardından fay hattı sorgulamaları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Fay hattı nasıl sorgulanır, türleri nelerdir? İşte, detaylar...
MTA FAY HATTI SORGULAMA EKRANI!
FAY HATTI NEDİR?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın resmi sitesinde fay hattı şöyle tanımlanmıştır: Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere FAY adı verilir.
Birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirlerine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütlelerinin arasında kalan "fay" adını verdiğimiz zayıf yerler zorlanırlar ve buralarda gerilme enerjisi birikir.
Zorlanma ve sürtünmenin etkisiyle kısa bir zaman içerisinde çok şiddetli bir kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan ilk harekete "deprem" (ana şok), şiddetli sarsıntının etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına da "artçı depremler" (artçı şoklar) denir.
FAY TÜRLERİ NELERDİR?
Dogrultu Atımlı Fay
Bu tür fay düzlemleri, yeryüzünde 90 dereceye yakın dik bir konumda olan ve yerin içine doğru hafifçe eğimlenen yalnızca yatay atımın oluşturduğu yanal atımlı faylardır. Bu faylar, atımlarina öre sağ ya da sol yönlü olabilirler. Kuzey Anadolu Fayı, sağ; Doğu Anadolu Fayı ise sol yönlü doğrultu atımlı faylardır.
Normal Atımlı Fay
Bu tür faylarda fay düzleminin bir tarafındaki blok yükselirken diğer tarafındaki düşerek uzaklaşır. Burada hareket yine göreceli olarak gelişmektedir. Bir başka değişle, bir blok yükselirken diğeri yerinde durabilir yada bir taraf yerinde dururken diğer taraf düşebilir. Örneğin; 1970 Gediz ve 1995 Dinar depremi ile ilgili faylar bu türden normal atımlı faylardır.
Ters Atımlı Fay
Bu tür faylar da düşey atımlı faylar olup, yalnızca fay düzlemi boyunca hareket eğim yönüne göre ters yönde olmakta ve bloklar birbirine göre yaklaşmaktadır. Örneğin; 1975 Lice depremi ile ilgili faylar ters atımlı faylardır.
Verev (Oblik) Atımlı Fay
Fay düzlemi boyunca ortaya çıkan hareketin hem düşey hem de yatay yönde olduğu faylardır.
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