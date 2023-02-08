AFAD fay hattı nasıl sorgulanır? Fay hattı türleri nelerdir? Fay hattı nedir? e-Devlet illere göre fay hattı öğrenme! MTA

Normal Atımlı Fay



Bu tür faylarda fay düzleminin bir tarafındaki blok yükselirken diğer tarafındaki düşerek uzaklaşır. Burada hareket yine göreceli olarak gelişmektedir. Bir başka değişle, bir blok yükselirken diğeri yerinde durabilir yada bir taraf yerinde dururken diğer taraf düşebilir. Örneğin; 1970 Gediz ve 1995 Dinar depremi ile ilgili faylar bu türden normal atımlı faylardır.