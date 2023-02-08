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Bursa-İstanbul hattında deniz otobüsü seferleri iptal

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2023
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Bursa-İstanbul hattında deniz otobüsü seferleri iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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