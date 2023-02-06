ZORUNLU DEPREM SİGORTASI SORGULAMA! Online DASK nedir? Deprem sigortası nasıl yaptırılır, ne işe yarar?
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde büyük sarsıntıya yol açtı. Can kaybı 2921'e yükseldi. Meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar, zorunlu deprem sigortasına ilişkin detayları araştırıyor. Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulmaktadır. Peki, DASK nedir, nasıl başvurulur? İşte, detaylar...
Türkiye, büyük deprem felaketini yaşıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası birçok ilde yıkılan binalar olduğu bildirildi. Saat 13,23'te merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan depremde enkaz çalışmaları sürerken, "deprem sigortası nasıl yapılır?" sorusu vatandaşlar tarafından gündeme getirildi. DASK ismiyle bilinen zorunlu deprem sigortası, tüm ev sahiplerinin mutlaka yaptırması gereken sigortalar arasında bulunuyor. İşte, DASK hakkında merak edilenler...
E-DEVLET DASK SORGULAMA EKRANI
DASK NEDİR?
Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat sistemidir. Bu sayede yaşamın deprem öncesindeki temel standartlarında devam edebilmesi amaçlanır.
İhtiyaçların en etkin ve hızlı şekilde giderilmesi için devletin ve sigorta sektörünün işbirliği ile oluşturulan bu sistemin başlıca hedeflerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
Kapsamdaki bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence altına alınması
Yurtiçinde risk paylaşımının sağlanması
Deprem hasarlarının ülkemize getireceği mali yükümlülüğün, sigorta yoluyla, uluslararası reasürans (yeniden sigortalama) ve sermaye piyasalarına dağıtılması
Devletin, depremlerden -özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından- kaynaklanan mali yükünün azaltılması
Devletin mali yüklerinden kaynaklanan vatandaşa yansıyacak muhtemel ek vergilerin önlenmesi
Sigorta sisteminin, sağlıklı yapıların üretiminde teşvik edici bir araç olarak kullanılması
Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi
Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NASIL NEREDE YAPTIRILIR?
Bir meskene ait DASK sorgulama, DASK web sitesi ve E-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.
DASK YAPTIRMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?
Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak için gerekli bilgiler aşağıdaki gibi 3 ana başlıkta toplanabilir.
1. Sigortalının/Sigorta Ettirenin: Adı, TCKN Bilgisi, Vergi Kimlik Numarası, Adresi, Telefon Bilgisi
2. Sigortalanacak Binanın: Açık Adresi, Tapu Bilgileri, İnşa Yılı, Yapı Tarzı, Toplam Kat Sayısı, Hasar Durumu
3. Meskenin (Dairenin): Brüt Yüzölçümü (m2), Kullanım Şekli.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kerahat vakti nedir? Sabah namazı ne zamana kadar kılınmaz? Sabah namazı saat kaça kadar kılınır?
- 10 ŞUBAT Deprem CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Birlik Beraberlik YARDIM ÇAĞRISI! Depremzedelerin gözyaşlarını silelim!
- Memur maaşları 11 Şubat'ta mı yatacak? Şubat ayı emekli, memur maaşları erken mi, ne zaman ödenecek?
- Deprem vefat sayısı kaç oldu? 10 Şubat deprem ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı?
- Domuzdamı hangi durumlarda uygulanır? Domuz damı yöntemi nedir, nasıl uygulanır?
- Sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Evde bakım, engelli aylığı, çocuk desteği ödemeleri ertelendi mi?
- 9 Şubat Ankara ve Konya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Ankara deprem son dakika 2023! AFAD ve Kandilli son depremler...
- İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TOKİ İstanbul kura çekimi ertelendi mi, iptal mi?
- Taha Duymaz "öldü" iddiası isyan ettirdi! Taha Duymaz'dan haber beklenirken açıklama geldi! Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?
- Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak 2023? Memur maaşları erken mi yatacak?
- Emekliye 13 maaş gibi ödenecek! 2 formül masada, %122 artış! Bayram ikramiyeleri 5.500 TL mi olacak? Refah payı, taban aylık...
- Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ara ne zaman bitecek, tarih açıklandı mı? TFF SON DAKİKA DUYURDU