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İstanbul'da deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2023
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İstanbul’da deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası gece saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul'da deniz ulaşımını engelledi.  İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarının bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor.

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