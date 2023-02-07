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Deprem bölgesinde artçılar devam ediyor! Üst üste sallantılar yaşandı... Kahramanmaraş ve Hatay'da etkili oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Deprem bölgesinde artçılar devam ediyor! Üst üste sallantılar yaşandı... Kahramanmaraş ve Hatay’da etkili oldu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin 50,7 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29'da Yayladağı'na 50,7 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 44,17 kilometre derinlikte meydana geldi.

İLK ÖNCE KAHRAMANMARAŞ SALLANDI

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 02.13'te, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde gerçekleşti.

4,1 büyüklüğündeki deprem, 6,98 kilometre derinlikte oldu.

7 GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." İfadeleri kullanıldı.

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