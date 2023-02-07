Deprem bölgesinde artçılar devam ediyor! Üst üste sallantılar yaşandı... Kahramanmaraş ve Hatay’da etkili oldu

7 GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." İfadeleri kullanıldı.