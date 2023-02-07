Deprem bölgesinde artçılar devam ediyor! Üst üste sallantılar yaşandı... Kahramanmaraş ve Hatay'da etkili oldu
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası bölgede artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin 50,7 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29'da Yayladağı'na 50,7 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 44,17 kilometre derinlikte meydana geldi.
İLK ÖNCE KAHRAMANMARAŞ SALLANDI
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 02.13'te, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde gerçekleşti.
4,1 büyüklüğündeki deprem, 6,98 kilometre derinlikte oldu.
7 GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." İfadeleri kullanıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Deprem çantasında neler, hangi malzemeler olmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır, içinde neler olur?
- Taha Duymaz enkaz altında! Ablası gözyaşları içinde açıkladı! Youtuber Taha Duymaz'ın sağlık durumu nasıl, kurtuldu mu? "Öldü" iddiası...
- DEPREM BİSMİLLAHİLLEZİ DUASI: Deprem anında okunacak dua! Zelzele duası Türkçe okunuşu ve meali!
- Fay hattı nedir? Fay hattı türleri nelerdir? MTA | AFAD fay hattı nasıl sorgulanır? e-Devlet illere göre fay hattı öğrenme!
- Denizli deprem son dakika 2023! 6 Şubat Denizli'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- 7-8-9-10 Şubat bankalar ve kargolar açık mı? Yarın bankalar, PTT, noterler, kargolar, devlet daireleri açık mı, kapalı mı 2023? İşte kapalı olacak yerlerin listesi...
- Milli Yas nedir, ne anlama geliyor? Milli Yas (Ulusal Yas) ilan edilince ne olur, kaç gün sürecek? Milli Yas resmi tatil mi? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Kısmetse Olur YELİZ ve EROL elendi mi, diskalifiye mi oldu? Kısmetse Olur yarışmacıları NEDEN YOK?
- Kısmetse Olur 49.BÖLÜM ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur yeni bölüm BUGÜN var mı, yok mu?
- Erzincan depremi ne zaman, kaç büyüklüğünde olmuştu? Erzincan depreminde kaç kişi hayatını kaybetti?
- Okullar ne zaman açılacak 2023? 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitecek? MEB SON DAKİKA TARİH VERDİ!
- Bu akşam dizilerin yeni bölümleri var mı? 6 Şubat Alparslan Büyük Selçuklu, Survivor 2023, Bir Küçük Gün Işığı, Kısmetse Olur yeni bölümleri yayınlanacak mı?