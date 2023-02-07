Gaziantep Kalesi yıkıldı mı? 7.7’lik deprem sonrası Gaziantep Kalesi’ne ne oldu? Gaziantep DEPREM SON DAKİKA | Ölü ve yaralı var mı? Son durum ne?

Gaziantep Kalesi meydana gelen 7.7 şiddetindeki depreme dayanamadı. Bizans döneminde gözcülük amacıyla inşa edilen tarihi Gaziantep Kalesi'nin son durumuna dair araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar arama motorlarında "Gaziantep Kalesi yıkıldı mı?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. İşte konuya ilişkin son gelişemler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedildi. Deprem sonrasında ölü ve yaralı sayısı ile ilgili bilgi geldi. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında açıklama yaptı. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı.