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Türk savunma sanayisi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için teyakkuzda

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2023
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Türk savunma sanayisi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için teyakkuzda

Türkiye'nin yüreğini yakan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem sonrası 85 milyon tek yürek oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurul başta TSKGV iştirakleri olmak üzere, savunma sanayisi şirketlerinin yardım faaliyetleri için teyakkuza geçtiği duyurdu.

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