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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "deprem" açıklaması: Hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde sela okunacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2023 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan deprem açıklaması: Hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde sela okunacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde yatsı ezanından yarım saat önce sela okunacağını bildirdi.

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