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Depremde vefat eden vatandaşlar için Türkiye genelindeki 90 bin camide sela okundu

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Giriş: 06.02.2023 19:41
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde yatsı ezanından yarım saat önce sela okunacağını bildirdi. Bu açıklama sonrası depremde vefat eden vatandaşlar için yatsı namazı öncesi 90 bin camide sela veridi. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından, "Deprem nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz için ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde, yatsı ezanından yarım saat önce sala verilecek ve akabinde Kur'an-ı Kerim ve Dua Programı icra edilecek. Ben de Kahramanmaraş Abdülhamid Han Camisinde sala verip dua edeceğim inşallah." açıklamasını yapmıştı.
90 bin camide sela okundu
90 bin camide sela okundu
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