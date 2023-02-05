Yemek Sepeti, Getir, Trendyol Market açık mı, çalışıyor mu? ONLİNE SİPARİŞ UYGULAMALARI |İstanbul’da motokuryeler bugün çalışıyor mu?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbirler alınmaya başladı. Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar bugün saat 18:00'den itibaren Motosiklet, Elektrikli Scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğine dair açıklama yapılmıştı. Online sipariş uygulamalarını kullananlar, "Getir, Trendyol Market, Yemek sepeti çalışıyor mu, açık mı?" sorularılarını araştırıyor. İşte, haberin detayları...