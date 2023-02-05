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Yemek Sepeti, Getir, Trendyol Market açık mı, çalışıyor mu? ONLİNE SİPARİŞ UYGULAMALARI |İstanbul'da motokuryeler bugün çalışıyor mu?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2023
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Yemek Sepeti, Getir, Trendyol Market açık mı, çalışıyor mu? ONLİNE SİPARİŞ UYGULAMALARI |İstanbul’da motokuryeler bugün çalışıyor mu?

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla motorsiklet, elektirikli bisiklet ve motokuryelerin saat 18:00'den itibaren trafiğe çıkmasının yasaklandığını açıkladı. Bu noktada Bu noktada "Getir, Trendyol Market, Yemek sepeti çalışıyor mu, açık mı?" soruları vatandaşlar tarafında sorgulanmaya başladı. İşte, merak edilen detaylar...

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbirler alınmaya başladı. Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar bugün saat 18:00'den itibaren Motosiklet, Elektrikli Scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğine dair açıklama yapılmıştı. Online sipariş uygulamalarını kullananlar, "Getir, Trendyol Market, Yemek sepeti çalışıyor mu, açık mı?" sorularılarını araştırıyor. İşte, haberin detayları...

MOTOKORYELER BUGÜN ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle Trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar bugün saat 17:30'dan itibaren Motosiklet, Elektrikli Scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir açıklaması yapıldı.

GETİR, YEMEK SEPETİ, TRENDYOL KURYELERİ ÇALIŞIYOR MU?

Kar yağışı nedeniyle yapılan uyarılar sonrası Getir, Yemek Sepeti, Trendyol gibi çoğu firma motokuryeleri hizmet veremeyecek. Uygulamalar üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz.

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