6 Şubat İstanbul’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı, tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Bitlis, Mardin, Ankara...

Son dakika: İstanbul'da okulların tatil durumu hakkında son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. 6 Şubat yani yarın okullarda 2.dönem başlayacak. İstanbul'un yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Soğuk hava koşullarım ve kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Özellikle öğrenci ve veliler, "yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur şiddetini gösterdi. Kar, İstanbul'da Anadolu yakasına da giriş yaptı. Ancak İstanbul'da okulların tatil edilmesiyle ilgili açıklama bulunmuyor.