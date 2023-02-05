6 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı, tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Bitlis, Mardin, Ankara...
Etkisini gösteren kar yağışı sonrası son dakika uyarıları gelmeye başladı. İstanbul'da yarın okulllar kar tatili mi? sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Peki 6 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil? İşte,
Son dakika: İstanbul'da okulların tatil durumu hakkında son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. 6 Şubat yani yarın okullarda 2.dönem başlayacak. İstanbul'un yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Soğuk hava koşullarım ve kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Özellikle öğrenci ve veliler, "yarın İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur şiddetini gösterdi. Kar, İstanbul'da Anadolu yakasına da giriş yaptı. Ancak İstanbul'da okulların tatil edilmesiyle ilgili açıklama bulunmuyor.
İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte hafta sonu beklenen yağışlarla ilgili dün açıklama yapmıştı. Yerlikaya, "Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
BİTLİS'TE PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Konuyla ilgili açıklama İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'dan geldi! Bazı ilçelerde 6 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 günlük ara verilecek:
"Yoğun Kar Yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, Bitlis Merkez, Güroymak ve Hizan ilçelerimizde Eğitim Öğretime bir(1) gün ara verilmiştir."
6 ŞUBAT MARDİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Pazartesi günü Mardin'de yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının ise 6 ila 3 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor. Anca okulların tatil edileceğine dair bir açıklama yapılmadı.
6 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da pazartesi günü okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin Ankara Valiliği kar tatili duyuruları ve Vali Vasip Şahin'in açıklamaları bekleniyor. Ancak henüz 3 Şubat 2023 Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada; "Değerli Öğretmenlerimiz ve Sevgili Çocuklarımız; İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 06.02.2023 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
DİYARBAKIR
Diyarbakır Çüngüş Kaymakamlığıi şu açıklamayı yaptı; "Kaymakamlığımızca, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, ilçemizde devam eden ve önümüzdeki günlerde de devam edecek olan yoğun kar yağışı nedeniyle, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can ve mal güvenliği düşünülerek; Tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetlerine, 06-07/02/2023 Pazartesi ve Salı günleri, 2 gün süre ile ara verilmiştir."
MUŞ
Muş'ta yarın (6 Şubat Pazartesi) okulların tatil edilecek mi sorusuna yönelik Muş Valiliğinden resmi bir açıklama geldi. Muş Valiliğinden beklenen kar tatili açıklaması geldi. Muş Valiliğinden yapılan açıklada "6 ve 7 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü il genelinde eğitim öğrete 2 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.
GAZİANTEP
Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Vali Davut Gül, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini bildirdi.
Gül, "Gaziantep'teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp kitap okuyun." ifadesini kullandı.
SİİRT
Siirt'in Şirvan ilçesinde ise eğitime iki gün ara verildi. Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklaması şöyle:"Şirvan ilçemiz ve köylerimizde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle, ilçe merkezi dışında bulunan tüm köylerimizde eğitime iki gün süre ile (Pazartesi ve Salı) ara verilmiştir. Kamuoyuna ilgi ile duyurulur."
ADIYAMAN
Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personellerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
SİVAS
Sivas'ta bu gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas Valiliği tarafından alınan kararla okullar yarın tatil edildi.
Sivas'ta gece saatlerinde beklenilen yoğun kar yağışı nedeniyle yarıyıl tatilinin biteceği gün okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Sivas Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; İl genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki anasınıfı, müstakil anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 06.02.2023 Pazartesi günü 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri 1 gün idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.
HAKKARİ
Hakkari'de de okullar kar tatiline girdi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.İlk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları, özel eğitim kursları, Halk Eğitimi, Rehberlik ve Araştırma ile rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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