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İstanbul'da deniz ulaşımına kar engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2023 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023
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İstanbul’da deniz ulaşımına kar engeli! Çok sayıda sefer iptal edildi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı hatlarında vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda iptal edilen seferlere yer verildi. İşte detaylar...

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