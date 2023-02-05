Son dakika uyarısı! Motorsiklet, Scooter kullanmak yasak mı, ne zamana kadar? 5-6 Şubat Motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı mı?
Son dakika: İstanbul'da beklenen yoğun kar nedeniyle bazı önlemler alınmaya başladı. Son dakika açıklaması İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya sosyal medya hesabından motosiklet, elektirikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklnadığına ilişkin açıklamalrda bulundu. Peki, Motorsiklet, Scooter yasağı ne zamana kadar sürecek? İşte, detaylar...
Son dakika: Meteoroloji'den gelen kar yağışı uyarıları sonrası İstanbul'da önlemler alınmaya başlandı. Motor ve scooter kullanıcılarını da ilgilendiren açıklamala İstanbul Valisi Ali yerlikaya tarafından yapıldı. Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama sonrası vatandaşlar, motokuryelerin trafiğe çıkışı yasak mı, ne zamana kadar? sorusularını sorgulamaya başladı. Peki Motokuryeler çalışacak mı? 5-6 Şubat Motor, scooter kullanmak yasak mı? İşte son dakika gelişmelerin detayları...
SAAT 18:00'DEN İTİBAREN...
Vali Yerlikaya, bir sonraki paylaşında ise "Kıymetli Hemşehrilerim, 18.00'den itibaren ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle; Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir!" ifadelerine yer verdi.
MOTOKURYE, SCOOTER VE MOTORSİKLETLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI MI?
Motosiklet ve elektrikli scooter ve motokuryelerin bugün saat 18:00'den itibaren trafiğe çıkışı yasaklandı.
UÇUŞLAR YÜZDE 20 AZALTILACAK
Ayrıca İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 17.00 itibariyle uçuşlarda yüzde 20 azaltmaya gidileceği açıklandı.
İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Saat 05.00 itibarıyla aralıklarla yüksek kesimlere sahip ilçelerde kendini göstermeye başlayan kar yağışı özellikle Avrupa yakasında oldukça etkili başladı. Zaman zaman trafikteki vatandaşların görüş mesafesinin 7-8 metrelere düştüğü görüldü. Kar yağışının gün boyu İstanbul'ün tüm ilçelerinde belli aralıklarla etkili olacağı belirtiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 6 şubat devlet daireleri açık mı? BUGÜN bankalar, noterler, kargolar açık mı, kapalı mı 2023? 6 ŞUBAT AÇIK KAPALI OLAN YERLER LİSTESİ!
- 2023'de ABD'de 33 cerrah üzerinde yapılan bir çalışmada hangisini haftada 3 saatten fazla yapan cerrahların yapmayanlardan yüzde 27 daha hızlı olduğu ve yüzde 37 daha az hata yaptığı gözlemlenmiştir?
- Leonarda Da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosunda resmettiği "Mona Lisa"yla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
- Fenerbahçe-Konyaspor maçı ertelendi mi, iptal mi oldu? 6 Şubat FB Konyaspor maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? TFF duyurdu!
- İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? 5 Şubat İnstagram ne zaman düzelecek? Sosyal medya platformu erişim sorunu!
- İlk eşi vefat ettiğinde "Bu yaratık benim taştan kalbimi yumuşatmıştı.O öldü ve insanlık için en iyi duygularım da onunla öldü" diyen ve sonrasında eşinin erkek ve kız kardeşini idam ettiren kimdir?
- EYT'liler bu 3 detaya dikkat! ERKEN EMEKLİLİK HATTI AÇILDI! Şartları sağlayanlar anında emekli olabilecek! Başvurular için tarih...
- İstanbul'da yarın okullar tatil mi, kar tatili var mı? Sömestr tatili uzatıldı mı? İstanbul, Ankara, İzmir...SON DAKİKA VALİLİK AÇIKLAMALARI!
- Yemek Sepeti, Getir, Trendyol Market açık mı, çalışıyor mu? ONLİNE SİPARİŞ UYGULAMALARI |İstanbul'da motokuryeler bugün çalışıyor mu?
- Galatasaray-Trabzonspor canlı maç izle! GS-TS derbi maçı canlı yayın izle! İşte, maç sonucu...
- 5-6-7-8 Şubat fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar... | Fındık fiyatları 2023
- 6 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı, tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Bitlis, Mardin, Ankara...