6 şubat devlet daireleri açık mı? BUGÜN bankalar, noterler, kargolar açık mı, kapalı mı 2023? 6 ŞUBAT AÇIK KAPALI OLAN YERLER LİSTESİ!
Yurdun birçok bolgesinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle peş peşe açıklamalar yaptı. Özellikte İstanbul'da 6 Şubat için bazı önlemler alındı. Bu noktada vatandaşlar, "6 Şubat Pazartesi bankalar noterler, açık mı? İstanbul'da kargolar çaılaşacak mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte, konuya dair merak detaylar!
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle önemler alınmaya başladı. İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin peş peşe duyurular geldi. Tedbirler kapsamında motorlu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı, eğitime 6 Şubat'ta ara verildi. Peki, 6 Şubat devlet daireleri açık mı? Yarın bankalar, kargolar ve noterler tatil mi, kaça kadar açık?
DEVLET DAİRELERİ BUGÜN AÇIK MI?
Banka,noter ve kargoların açık olup, olmadığı vatabndaşlar tarafından merak ediliyor. Ancak konuya ilişikin açıklama yapılmadı.
İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR!
İstanbul Valiliğinden kar tatili açıklaması Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılacak.
PEŞ PEŞE UYARI YAPILDI!
İstanbul Valiliği, kentte beklenen olumsuz hava koşullarına karşı alınan önlemleri duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre pazar günü ve takip eden günlerde İstanbul çevresinde yağmur, kuzey ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi öğle saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesinin beklendiği belirtildi.
ALINAN TEDBİRLER!
Meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İçişleri Bakanlığının Kış Tedbirleri Genelgesi uyarınca Valilik koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:
"İlimizde karla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere AFAD, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, güvenlik, trafik, sağlık ve ulaştırmaya ilişkin görevleri bulunan tüm kurumlarımız 24 saat esasına göre hizmete hazır bulunacaklardır.
İstanbul'da TAMP çalışma gruplarımızı teşkil eden tüm kurumlarımız, 5 bin 277 kilometre yol ağı üzerinde 11 bin 130 personel, 171 acil çıkış noktası ve 23 Otoyol Hizmet Tesisi (OHT), 57 iş makinesi noktasında 2 bin 591 iş makinesi, 101 noktada 475,400 ton tuz, 3 bin 640 ton solüsyon kapasitesi ile kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarına hazır durumda bulunmaktadır.
İl Jandarma Komutanlığı 437 araç ve 2 bin 142 personel, İl Emniyet Müdürlüğü 210 araç ve 703 personel, Kızılay 101 noktada 2 bin 300 çalışan, gönüllü ve 162 araç, AFAD İl Müdürlüğü ise 1250 çalışan, gönüllü ve 84 araç ile karla mücadele çalışmalarına destek vereceklerdir.
Bu çalışmalarda kullanılmak üzere temin edilen iş makinesi, çekici ve kurtarıcı sayımız, 2022 yılına göre yüzde 143 oranında artırılmıştır. Otoyol güzergahındaki 23 hizmet tesisinde 5 bin 598 araçlık parklanma kapasitesi mevcuttur."
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- 6 şubat devlet daireleri açık mı? BUGÜN bankalar, noterler, kargolar açık mı, kapalı mı 2023? 6 ŞUBAT AÇIK KAPALI OLAN YERLER LİSTESİ!
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