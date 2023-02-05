6 şubat devlet daireleri açık mı? BUGÜN bankalar, noterler, kargolar açık mı, kapalı mı 2023? 6 ŞUBAT AÇIK KAPALI OLAN YERLER LİSTESİ!

İl Jandarma Komutanlığı 437 araç ve 2 bin 142 personel, İl Emniyet Müdürlüğü 210 araç ve 703 personel, Kızılay 101 noktada 2 bin 300 çalışan, gönüllü ve 162 araç, AFAD İl Müdürlüğü ise 1250 çalışan, gönüllü ve 84 araç ile karla mücadele çalışmalarına destek vereceklerdir.

Bu çalışmalarda kullanılmak üzere temin edilen iş makinesi, çekici ve kurtarıcı sayımız, 2022 yılına göre yüzde 143 oranında artırılmıştır. Otoyol güzergahındaki 23 hizmet tesisinde 5 bin 598 araçlık parklanma kapasitesi mevcuttur."