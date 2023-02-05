İstanbul’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 3 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Depremin 10,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İstanbul AFAD İl Müdürü Ercan Akar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD Haber Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini bildirdi.