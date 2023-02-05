İstanbul'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 3 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre İstanbul'un Kağıthane ilçesinde gece saat 03.15'te 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD Haber Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'te merkez üssü Kağıthane olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
İstanbul AFAD İl Müdürü Ercan Akar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD Haber Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini bildirdi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.02.05 05:37:24 38.3957 42.6115 5.1 -.- 2.3 -.- YEDIVEREN-TATVAN (BITLIS) İlksel
2023.02.05 04:19:12 36.8878 29.0145 2.1 -.- 2.6 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2023.02.05 03:15:09 41.0978 28.9602 12.1 -.- 3.2 3.1 KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel
2023.02.05 02:31:17 40.7628 30.8533 2.9 -.- 1.5 -.- DEGIRMENTEPE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.02.05 02:20:19 40.6595 30.4495 16.1 -.- 2.5 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.05 01:46:00 37.9762 27.0210 5.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.05 01:43:01 38.4238 42.6192 7.3 -.- 1.3 -.- UNCULAR-TATVAN (BITLIS) İlksel
2023.02.05 00:34:11 38.6530 42.0135 17.7 -.- 1.1 -.- BUDAKLI-GUROYMAK (BITLIS) İlksel
2023.02.05 00:20:59 38.9690 27.8853 15.0 -.- 0.9 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.02.05 00:05:24 40.6618 30.4545 14.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.04 23:43:36 40.4888 29.1420 3.2 -.- 1.5 -.- HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) İlksel
2023.02.04 23:32:47 38.3232 27.2372 5.0 -.- 1.1 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
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