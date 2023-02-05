İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? 5-6 Şubat hangi seferler iptal? İşte, iptal olan vapur seferleri listesi...
Kar yağışı için uyarılar peş peşe geliyor. İstanbul'da meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin resmi sitede yer aldığı duyuruldu. Vapurla ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar "5-6 Şubat 2023 İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, iptal olan seferler hangileri?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, iptal olan seferler listesi...
İstanbul'da da etksiin artıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul'da artış gösteren lodos etkisinden dolayı Şehir Hatları, vapur seferlerinde iptal edilen tarifeleri açıkladı. Lodos nedeniyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin resmi sitede yer aldığı duyuruldu. Peki Vapur seferleri iptal mi? 5-6 Şubat 2023 İstanbul'da hangi seferler iptal?
BUDO'DAN SEFER İPTALİ
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO),olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, saat 08.00 ile 19.15 arasında yapılması planlanan Bursa-İstanbul seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildiği belirtildi.
İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ!
Hava muhalefeti sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.
Çubuklu-İstinye (Arabalı) hattı
Maltepe-Adalar
Beşiktaş-Adalar
Üsküdar-Aşiyan
Beykoz-Sarıyer
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattı
Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer
Üsküdar-Eyüp
Kadıköy-Eyüp
Diğer seferlerde de iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'dan yapılan duyuruda, 'Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferi, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi ve Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa' seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
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