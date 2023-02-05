İstanbul’da vapur seferleri iptal mi? 5-6 Şubat hangi seferler iptal? İşte, iptal olan vapur seferleri listesi...

BUDO'DAN SEFER İPTALİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO),olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, saat 08.00 ile 19.15 arasında yapılması planlanan Bursa-İstanbul seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildiği belirtildi.