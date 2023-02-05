İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? 5 Şubat İnstagram ne zaman düzelecek? Sosyal medya platformu erişim sorunu!

"İnstagram çöktü mü?" sorusu, 5 Şubat Pazar günü bazı kullanıcıların sorguladığı sorular arasında yer alıyor. Popüler sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden giriş yapıp storyleri, mesajları ve gönderileri görüntülemek isteyen kullanıcılar, belirli zamanlarda yaşanan problemler dolayısıyla uygulamaya girişte sıkıntı yaşayabiliyor. Peki, İnstagram çöktü mü, neden? 5 Şubat Instagram ne zaman düzelecek?