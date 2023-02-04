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Son dakika: Çorum'da korkutan deprem! AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2023 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
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Son dakika: Çorum’da korkutan deprem! AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamalaya göre Çorum'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Laçin olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak bildirildi.

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