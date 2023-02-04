Diyarbakırlı kadınların "hanımağası" kar-kış demeden nabız tuttu: Kürtler eski Türkiye’ye dönmek istemiyor

"AK PARTİ BİZİ ÖZGÜRLEŞTİRDİ"

Sabah'ın haberine göre, Ataman, "90'lı yıllarda bölgede en büyük acıyı kadınlar yaşadı. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte bölge halkı için de önemli adımlar atıldı. OHAL'in ilk olarak kaldırılması, bölge insanı üzerinde büyük rahatlama sağladı. Bunun ardından önemli projeler hayata geçirildi. 20 yılda Cumhurbaşkanımız, Türkiye'yi çok iyi bir yere taşıdı. Görüşme yaptığımız insanlarımız da eski Türkiye'ye dönmek istemiyor. Diyarbakır başta olmak üzere bölgede Erdoğan'ın en büyük destekçisi kadınlar" dedi.