Diyarbakırlı kadınların "hanımağası" kar-kış demeden nabız tuttu: Kürtler eski Türkiye’ye dönmek istemiyor
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Şeyhdoda Aşireti lideri Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır’daki kadınlarla bir araya geldi. Kar-kış demeden en ücra ilçe ve köylere giden Ataman, oradaki kadınların sorunlarını can kulağıyla dinledi. "Hanımağa" lakaplı Suna Kepolu Ataman, "90'lı yıllarda bölgede en büyük acıyı kadınlar yaşadı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi çok iyi bir yere taşıdı. Herkes huzur ve güven ortamının sürmesini istiyor. Şunu herkes bilmeli ki Kürtlerin gerçek partisi AK Parti'dir." dedi.
Diyarbakır'da kadınların "Hanımağa" lakabını taktığı AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, kar-kış demeden ilçe ve köyleri gezerek kadınların sorunlarını dinliyor.
"AK PARTİ BİZİ ÖZGÜRLEŞTİRDİ"
Sabah'ın haberine göre, Ataman, "90'lı yıllarda bölgede en büyük acıyı kadınlar yaşadı. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte bölge halkı için de önemli adımlar atıldı. OHAL'in ilk olarak kaldırılması, bölge insanı üzerinde büyük rahatlama sağladı. Bunun ardından önemli projeler hayata geçirildi. 20 yılda Cumhurbaşkanımız, Türkiye'yi çok iyi bir yere taşıdı. Görüşme yaptığımız insanlarımız da eski Türkiye'ye dönmek istemiyor. Diyarbakır başta olmak üzere bölgede Erdoğan'ın en büyük destekçisi kadınlar" dedi.
Kadınların hayata katılması, ekonomik özgürlüklerini sağlamaları açısından da hükümetin önemli projeleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Ataman, "Bölge kadını artık daha güçlü ve kendine güvenli. Ziyaretlerimizde herkes bizden huzur ve güven ortamının devam etmesini istiyor. Türkiye'yi eskiye götürecek iktidarlara şans vermezler. Bazı siyasi partiler son günlerde bölge halkının oyunu almak amacıyla söylemleriyle dikkat çekmek istiyor. Şunu herkes bilmeli ki, Kürtlerin gerçek partisi AK Parti'dir" diye konuştu.
"ERDOĞAN SAYESİNDE GURURLA BİZ KÜRT'ÜZ DİYEBİLİYORUZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl ekim ayında toplu açılış töreni için gittiği Diyarbakır'da Suna Kepolu Ataman'ın Silvan'daki evini ziyaret etmişti. Ataman o ziyaret sonrası yaptığı açıklamda "Cumhurbaşkanımız Kürt halkına sahip çıktı. Çok sayıda reformlar çıkarttı. Artık korkmadan, gururla Kürt'üz diyoruz. Bu, bizler için çok önemlidir" demişti.
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