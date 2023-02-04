İstanbul Adliyesi’nde rüşvet şebekesi: Bin lira rüşvetle 28 milyonluk haciz!

MÜBAŞİR DOSYAYI GİZLİCE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE TESLİM ETTİ

Şikayet üzerine savcılık olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 2010'da İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde kapanan dosyanın içerisine sahte imzalı senetler konularak haciz işlemi başlatıldığını tespit etti. Yapılan incelemelerde yan kalemdeki dosyayı mübaşir arkadaşından isteyen Ali K.'nin, arkadaşından aldığı dosyayı kaleme götürdüğü ve adliyeden çıkarttığı, ardından bir alışveriş merkezinde dosyayı Mithat B, isimli kişiye teslim ettiği belirlendi.

SAHTE SENEDİ AVUKAT VE İŞ BİRLİKÇİLERİ YERLEŞTİRMİŞ

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla bağlantısı bulunan Avukat Aydın M, Çetin T, Hüseyin Ş. ve Mithat B. gözaltına alındı. Savcılık soruşturma kapsamında 2010'da sona eren dosyayı para karşılığında arşivden çıkararak ele geçiren ve sahte imza ile senet düzenleyen 4 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.