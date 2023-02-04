Filipin'den geldi İstanbul'da dehşeti yaşadı! AVM'de parmakları koptu: O anların görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul Şişli'deki bir AVM'ye giden Filipinli aile hayatının dehşetini yaşadı. 7 yaşındaki çocuk yürüyen merdivenlerden ineceği esnada ayağı sıkıştı ve 3 parmağı koptu. Olayla ilgili taksirle yaralama suçundan soruşturma başlatılırken, dehşet anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, perşembe günü saat 13.00 sıralarında Şişli'deki alışveriş merkezinde meydana geldi. Filipinler uyruklu aile, 7 yaşındaki çocukları A.M.L ile birlikte alışveriş merkezine gitti.
İddiaya göre, alışveriş merkezinin metro katında bulunan yürüyen merdiveni kullandıkları sırada, 7 yaşındaki çocukları A.M.L'nin sağ ayağı mekanizmaya sıkıştı. A.M.L'nin 3 parmağı kopan sağ ayağı, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Çocuk, hemen Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne götürüldü. Kopan üç parmağa ise merdivenin sökülmesiyle ulaşıldı. Parmaklar, tekrar yerine dikilemeyince çocuk özel bir hastaneye sevk edildi.
Ameliyatı yapılan çocuğun tedavisi devam ederken, olayla ilgili 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. Kapatılan yürüyen merdivene 'Teknik bir arıza nedeni ile geçici olarak servis dışıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz' yazısı asıldı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Dehşet anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, annesi ile birlikte merdivenden inen A.M.L.'nin ayağının sıkıştığı, annesinin çocuğu kurtarmaya çalıştığı, çevredekilerin yardım etmek için ailenin yanına gittiği ve panik anları yer aldı.
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