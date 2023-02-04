Filipin’den geldi İstanbul’da dehşeti yaşadı! AVM’de parmakları koptu: O anların görüntüsü ortaya çıktı

Ameliyatı yapılan çocuğun tedavisi devam ederken, olayla ilgili 'taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. Kapatılan yürüyen merdivene 'Teknik bir arıza nedeni ile geçici olarak servis dışıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz' yazısı asıldı.