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Abdülhamid Han sondaj gemisi hayran bıraktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2023 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
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Abdülhamid Han sondaj gemisi hayran bıraktı

Mersin’in Silifke ilçesi açıklarında demirleyen sondaj gemisi Abdulhamid Han'ın ışıklarının oluşturduğu yakamoz, görsel güzellik oluşturuyor. İşte görenleri hayran bırakan o görüntüler...

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