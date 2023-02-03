Rıza Bey Apartmanı davasında önemli gelişme! Sanıkların savunması dikkat çekti: Hata yapmadım içim rahat

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Hasan Hüseyin Özkan da "Ben sadece bir inşaat yapmadım. 1977'den beri bina yapıyorum. Hep aynı şeyleri anlatıyorum. Diğerlerinde eksik malzeme kullanmamışım da bunda mı kullanmışım? Binaya çok kez dokunmuşlar. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tutuklu sanık Ali Serdar Bayram da tahliyesini talep etti.

Mağdur avukatları 2 tutuksuz sanığın tutuklanması talebinde bulunurken, sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi. Mahkeme, Gamze E. ve Mehmet Ali U'nun tutuklanması talebinin reddine, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı 26 Mayıs'a erteledi.