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Yürüyen merdivenden düşüp öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.02.2023
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Yürüyen merdivenden düşüp öldü

Kayseri'de 66 yaşındaki Nevzat Y. iş merkezinde yürüyen merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

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