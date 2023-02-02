İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış! Şimşekler geceyi aydınlattı! İşte 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a yaptığı şiddetli sağanak yağış uyarısının ardından şehir genelinde saat 23.00 itibariyle yoğun bir yağış etkili olmaya başladı. Yaşanan yoğun yağışın ardından sürücüler zor anlar yaşadı. İşte detaylar...
İstanbul'da gece 23.00 itibariyle yoğun sağanak yağış başladı. Kısa sürede etkisini gösteren yağış trafikte vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul genelinde sağanak yağışın etkili olacağı konusunda 5 günlük hava tahmin raporunda vatandaşları uyarmıştı.
O İLLERDE FIRTINA BEKLENİYOR
Batı Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına beklendiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Kastamonu ve Sinop) rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
CUMA
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